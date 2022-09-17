أمير قطر وولي عهد الكويت يشاركان في جنازة الملكة إليزابيث

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - قالت وكالة الأنباء القطرية ”قنا“، اليوم السبت، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غادر، اليوم، إلى بريطانيا للمشاركة بمراسم الجنازة الرسمية التي ستقام لتشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ”كونا“، اليوم السبت، أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سيتوجه إلى بريطانيا، الأحد، للمشاركة بجنازة الملكة إليزابيث.

ومن المقرر أن تكون جنازة الملكة إليزابيث الثانية، يوم الإثنين، واحدة من أكبر التجمعات لأفراد عائلات ملكية ورؤساء وسياسيين، تستضيفهم بريطانيا لأول مرة منذ عقود، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“.

ووجهت المملكة المتحدة، دعوات، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لحضور مراسم جنازة الملكة، حيث من المتوقع أن يحضر حوالي 500 شخصية عالمية ما بين رئيس دولة ومسؤولين كبار أجانب.

وستقام مراسم الجنازة في كنيسة دير وستمنستر، التي تتسع لحوالي 2200 شخص.