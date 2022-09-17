العراق يعلن نجاح خطة زيارة الأربعين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 11:28 صباحاً - أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم السبت، نجاح خطة الزيارة الأربعينية وبدء عملية التفويج العكسي للزوار.

ويحرص ملايين الشيعة على إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين في مدينة كربلاء العراقية.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، وجه التحية لجهود القوات الأمنية والمؤسسات المعنية في حماية وتنظيم وإنجاح الزيارة الأربعينية.

وقال الكاظمي في تغريدة له: “في ذكرى أربعينية الإمام الحسين نستلهم أعلى القيم الإنسانية في الوفاء والصبر والثبات على المبادئ”.

وقال، إن مشهد الجموع المليونية وهي تتزاحم إلى كربلاء يثبت رسوخ المواقف النبيلة”.