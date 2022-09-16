الذهب مستقر قرب أدنى مستوى في عامين

الذهب مستقر قرب أدنى مستوى في عامينإستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة قرب أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، بعد أن تسببت التوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الفدرالي الأميركي في زيادة عوائد السندات مما يطفئ بريق المعدن النفيس.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1661.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أبريل 2020م عند 1658.30 دولار. وانخفضت الأسعار بنسبة 3.2% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وهبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 1670.50 دولار، فيما اقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى منذ يونيو، بينما يتجه الدولار لتسجيل ارتفاع أسبوعي مقابل منافسيه.

ويتأثر الذهب برفع أسعار الفائدة الأميركية، ويزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

واقتفت الفضة اثر المعدن النفيس وتراجع سعرها في المعاملات الفورية 0.9% إلى 18.98 دولار للأونصة، فيما هبط البلاتين 1.7% إلى 889.19 دولار، وانخفض البلاديوم 1.7% إلى 2099.54 دولار.