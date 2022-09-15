الذهب يهبط لأدنى مستوى في عام ونصف
تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها منذ مارس 2021، بعد ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار، وانخفاض الرهان على رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة كبيرة.
وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تراجعا بنسبة 1.2% ليصل الى مستويات 1674.99 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% ليصل مستويات 1690.90 دولار.
وانخفضت خسائر الذهب لفترة وجيزة بعد تقييم المستثمرين ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس، في حين أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5 آلاف إلى 213 ألف طلب على أساس موسمي خلال الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، دون فارق كبير عن المستوى الأعلى له خلال عقدين والذي سجله الأسبوع الماضي، فيما عززت بيانات التضخم الأكبر من المتوقع الرهانات على تشديد كبير للسياسة النقدية من جانب الاحتياطي الاتحادي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 19.44 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1% إلى 905.16 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 2141.30 دولار.وكالات
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