الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد أمراء العائلة المالكة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 07:29 مساءً - أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير عبد الكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أحد أفراد العائلة المالكة، اليوم الخميس.

وفي بيان له، أوضح الديوان الملكي السعودي، أنه سيصلى على الأمير عبدالكريم بن سعود آل عبد العزيز، عقب صلاة المغرب اليوم في المسجد الحرام.

وفي يوليو الماضي أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح الديوان الملكي السعودي، في بيان: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة..تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما أعلن في وقت سابق من الشهر نفسه، وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان له: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد الموافق 11 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.