النرويج تحذر أوروبا من تحديد أسعار الغاز
حذرت النرويج، اليوم الخميس، أوروبا من أن تحديد أسعار الغاز قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في دول الاتحاد.
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن النائب الدائم لوزير النفط والطاقة في النرويج أندرياس إريكسن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" :" أن السلطات النرويجية يساورها الشك إزاء فرض سقف على أسعار الغاز".
واضاف إريكسن : "أولاً وقبل كل شيء، لأن المشكلة الرئيسية في أوروبا في الوقت الحالي هي نقص موارد الطاقة. وحد السعر لا يحلها. على العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب في السوق".
وأكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن فكرة تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي سخيفة لأنها ستؤدي لارتفاع سعره، والمفوضية الأوروبية تدرك أن هذا الإجراء ليس اقتصاديا، بل سياسي.
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