انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
انخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 3ر11 نقطةً بنسبة 25ر0 في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى 67ر4478 نقطةً، مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت 97ر4489 نقطة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونين و115 ألفًا و821 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعةً بنسبة 4ر38 في المائة مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و529 ألفًا و198 ريالًا عُمانيًّا.
وأوضح التقرير الصادر عن البورصة اليوم، أن القيمة السوقية انخفضت 094ر0 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 21ر23 مليار ريال عُماني.
ويذكر أن قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة بلغت 329 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 53ر15 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 128 ألف ريال عُماني ما نسبته 03ر6 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 200 ألف وألف ريال عُماني بنسبة 50ر9 في المائة.
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