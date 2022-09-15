الجيش الصومالى: مقتل 18 إرهابيا من مليشيا الشباب بمحافظة هيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أعلن قائد الجيش الصومالى العميد أذوا يوسف راغى، مقتل نحو 18 عنصرا إرهابيا من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال عمليات عسكرية يجريها الجيش الصومالي في منطقة "بوق اقبلي" التابعة لمحافظة هيران وسط البلاد.

وقال قائد الجيش- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الخميس، إن الجيش الصومالي نجح خلال العملية الأمنية في قتل 18 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية الليلة الماضية، كما ضبطت القوات المسلحة عددا من الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين، بالإضافة إلى تدمير جميع القواعد التابعة للعدو الإرهابي في تلك المنطقة.