تراجع الدولار يدعم الذهب

تراجع الدولار يدعم الذهبارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار، إلا أن المكاسب كانت محدودة بسبب التوقعات بأن يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نهجا حادا لاحتواء التضخم الذي سجل ارتفاعا مفاجئا الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 1704.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:16 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2%، إلى 1714.70 دولار.

وسجلت أسعار الذهب في الجلسة السابقة أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 14 يوليو/تموز، بينما شهد الدولار أفضل أداء يومي منذ مارس/آذار 2020 بعد الارتفاع المفاجئ في مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس/آب، بحسب رويترز.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1%، إلى 19.51 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين بنسبة 2.2%، إلى 897.95 دولار، بينما شهد البلاديوم تغيرا طفيفا إلى 2106.46 دولار.