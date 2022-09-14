رئيس البرلمان العربي يطالب بتعزيز ممارسة الديمقراطية في الدول العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:24 صباحاً - أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز ممارسة الديمقراطية في الدول العربية، ودعم البرامج الوطنية المُكَرّسة لتوطيد الديمقراطية، باعتبارها النواة الأساسية لنهضة الشعوب والأمم.

وأضاف العسومي، في بيانٍ بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام، أن البرلمان العربي حريص على إرساء قواعد الديمقراطية وتعزيز مفاهيمها، ورفع الوعي العربي العام بالأسس الصحيحة لممارستها.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أهمية ترسيخ أواصر الديمقراطية لبناء عالم أكثر مساواة وشمولاً واستدامة.

وأوضح العسومي أن اليوم الدولي للديمقراطية يمثل فرصة للإشارة إلى النماذج الديمقراطية في الدول العربية التي تجسد مفهوم ديمقراطية الشكل والمضمون، مشددًا على أهمية التثقيف والتوعية السياسية لكل فئات الشعوب العربية.