احتجاز رهائن في بنك بلوم بلبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:24 صباحاً - أفادت مصادر لبنانية اليوم الأربعاء بقيام بعض المودعين باحتجاز عدد من الرهائن داخل أحد البنوك في العاصمة بيروت.

وقالت قناة ”الجديد“ اللبنانية إن عددا من أعضاء جمعية ”صرخة المودعين“ قاموا باقتحام بلوم بنك فرع السوديكو واحتجزوا رهائن.

وأظهر مقطع فيديو من داخل فرع البنك أن سيدة قامت بإطلاق الرصاص من مسدس كان بيدها وهددت به العاملين ورواد البنك.

وتعالت الصرخات بين المتواجدين في البنك فيما قام البعض بإغلاق باب الفرع بالقيود الحديدية لمنع أي أحد من الدخول.