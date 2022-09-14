أبو الغيط يدعو إسبانيا لدعم طلب فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:26 صباحاً - ​التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، وذلك في إطار زيارة يقوم بها إلى مدريد.

​وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وإسبانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، مشيرا إلى أن الوزير الإسباني اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة الليبية، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة على مختلف الأصعدة.

وطالب أبو الغيط، الحكومة الإسبانية، بدعم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة بالحصول على عضوية كاملة في المنظمة، في حين استعرض الوزير الإسباني آخر المستجدات على الساحة الداخلية الإسبانية.

وأوضح رشدي أن الوزير الإسباني أقام مأدبة عشاء على شرف الأمين العام، حضرها السفراء العرب المعتمدون في إسبانيا، حيث استعرض أبو الغيط مواقف الجامعة العربية تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتناول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية القادمة المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل، كما استمع أبو الغيط لرؤى السفراء العرب في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتقييمهم للواقع الحالي للعلاقات العربية الإسبانية.