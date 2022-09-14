السودان: نهر ”الدندر” يتجاوز منسوب الفيضان بـ 1.22 متر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 12:28 صباحاً - أكد التقرير اليومي للجنة الفيضان بالسودان أن نهر الدندر اليوم سجل 14.72 متر، متجاوزاً منسوب الفيضان (13.50 متر) بـ 1.22 متر، وأن على القاطنين على نهر الدندر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة حمايةً للأنفس والممتلكات.

وأوضحت اللجنة - في بيان اليوم الثلاثاء أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 554 مليون متر مكعب أعلى من العام الماضي بمليون متر مكعب في اليوم، بينما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 174 مليون متر مكعب أقل من العام الماضي بـ 3 ملايين متر مكعب، كما بلغ إيراد النيل الأبيض (ملكال) 170 مليون متر مكعب في اليوم.

وأكدت ارتفاع اليوم التصريف خلف سد "الروصيرص" إلى 396 مليون متر مكعب مقابل 395 مليون متر مكعب ليوم، أمس، وانخفاض التصريف خلف سد "سنار" إلى 362 مليون متر مكعب مقابل 373 مليون متر مكعب ليوم، أمس، بينما ارتفع التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 114 مليون متر مكعب مقابل 92 مليون متر مكعب ليوم، أمس، وارتفع التصريف في خشم القربة إلى 56 مليون متر مكعب مقابل 47 مليون متر مكعب ليوم، أمس، وانخفض التصريف في "مروي" مسجلاً 702 مليون متر مكعب مقابل 712 مليون متر مكعب ليوم، أمس، وارتفع التصريف في جبل "أولياء" إلى 95 مليون متر مكعب مقابل 93 مليون متر مكعب ليوم، أمس، مؤكدة استمرار التخزين بجميع الخزانات.