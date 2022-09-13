تونس تدعو ”الإسكوا” للتعاون مع الجامعة العربية لدفع التكامل الاقتصادي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 11:28 مساءً - دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، للمزيد من التعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة الناشطة في المنطقة العربية لدفع التكامل الاقتصادي العربي.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج- في بيان، اليوم الثلاثاء أن ذلك جاء خلال استقبال الجرندي، أمس، لوكيلة الأمين العام للأمم المتّحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" رولا دشتي، التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس لمدة يومين؛ بمناسبة إطلاق مرصد الإنفاق الاجتماعي بتونس.

وثمن الوزير التونسي، الدعم الفني الذي تقدمه اللجنة لبلاده في مجال ترشيد الإنفاق العمومي ودورها هذه المنظّمة في دفع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

وحث على مزيد من العمل على توظيف الخدمات الاستشارية التي توفرها "الإسكوا" للمساعدة على بلورة السياسات العامة الهادفة؛ لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19 والأوضاع العالمية المستجدة.

من جانبها.. أطلعت المسؤولة الأممية، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على مختلف برامج الدعم الفني التي تقدمها "الإسكوا" خاصة في مجال المساعدة على اتخاذ القرار، من خلال تطوير الأدوات والآليات المالية والاقتصادية لفائدة الدول الأعضاء وتحسين ترتيبها في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية العالمية.

وأشارت للجهود التي تبذلها حاليا هذه اللجنة الأممية للدفع نحو توسيع الاستفادة من آليات التمويل الاستثنائي، التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والهادفة لمواجهة تداعيات أزمة "كوفيد-19" الاقتصادية والاجتماعية والأزمات العالمية المستجدّة أخيرا، لتشمل الدول العربية متوسطة الدخل كبلادنا.

كما استعرضت برامج الدعم الفني التي شرعت "الإسكوا" في تقديمها لتونس على غرار مرصد الإنفاق الاجتماعي، وكذلك المشاريع المستقبلية المزمع إطلاقها بعد الانتهاء من دراسة جوانبها الفنية مع عدد من الوزارات التونسية، على غرار برنامج مقايضة الديون بالمشاريع التنموية وآلية متابعة المهارات ومتطلبات سوق العمل.

