أسعار الذهب تفقد أكثر من 3 دولارات

أسعار الذهب تفقد أكثر من 3 دولاراتانخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، لتفقد أكثر من ثلاثة دولارات في المعاملات الفورية.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.18 في المائة أو ما يعادل 3.09 دولار لتصل إلى 1721.63 دولار للأونصة.

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.5 في المائة تعادل 8.65 دولار لتصل إلى 1731.95 دولار للأونصة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.17 في المائة إلى 19.62 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين بنسبة 0.62 في المائة إلى 896.8 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنحو 4.13 في المائة إلى 2177.02 دولار.