الرئيس اللبنانى يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب تطورات مفاوضات ترسيم الحدود

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 07:26 مساءً - بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، في ضوء التحرك الذي يقوم به الوسيط الأمريكي آموس هوكشتين وزيارته للبنان يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا.

وأوضح بوصعب أن الاتصالات مستمرة مع الوسيط هوكشتين لمتابعة المداولات التي تمت معه خلال زيارته يوم الجمعة الماضي إلى بيروت، والاجتماعات التي عقدها مع رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي.