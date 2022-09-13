مجلس الوزراء السعودي: نهتم بتعزيز تنافسية القدرات الوطنية محليا وعالميا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 07:26 مساءً - أكد مجلس الوزراء السعودي أن الرياض مهتمة بتعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا من خلال تعظيم القيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية وتنمية المعرفة.



وأشار المجلس - وفقًا لبيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء إلى ما حققته المملكة من تقدم في نتائج مؤشر التنمية البشرية الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2022.



واستعرض المجلس مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف المنعقدة على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومجموعة دول العشرين خلال الأيام الماضية، وما اشتملت عليه من إبراز ما توليه المملكة من الحرص والاهتمام لتعزيز العمل المشترك بمختلف المجالات، ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وحول الشأن المحلي، استعرض المجلس الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذت في إطار (رؤية المملكة 2030)، ودورها في تقوية الاقتصاد السعودي واجتيازه الكثير من التحديات التي واجهها العالم خلال السنتين الماضيتين، والناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام.

وأعلن المجلس تدشين ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الذي يضاف كمنصة لوجستية جديدة للمملكة تساهم في تطوير القدرات الصناعية وزيادة نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية تحقيقًا لمستهدفات الرؤية، كما بحث مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي مع الصين، والتشاد وفرنسا.