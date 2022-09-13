مؤشر بورصة مسقط ينخفض بنسبة 0.31%انخفض مؤشر بورصة مسقط "30" بـ 8ر13 نقطة وبنسبة 31ر0 في المائة اليوم الثلاثاء، مغلقاً عند مستوى 83ر4497 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 63ر4511 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونًا و74 ألفًا و135 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 8ر40 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و813 ألفًا و408 ريالات عُمانية.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 162ر0 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 23ر23 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 90 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 41ر8 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 24 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 23ر2 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 66 ألف ريال عُماني وبنسبة 18ر6 في المائة.