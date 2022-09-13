الأمن العام الأردنى يعلن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين فى انهيار عقار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 06:28 مساءً - أكدت السلطات الأردنية تمكنت فرق الإنقاذ المتخصصة من إخلاء وفاة من تحت الأنقاض في انهيار عقار بمنطقة اللويبدة، مشيرة إلى أن جميع كوادر مديرية الأمن العام الأردنية تتعامل مع الحادث والبحث عن محاصرين.

أعلن المتحدث باسم الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوى فى بيان صحفى مقتضب – حصل اليوم السابع على نسخة منه – تمكن فرق الإنقاذ من إخلاء إصابة سادسة فى انهيار عقار منطقة اللويبدة ، مؤكدا أن التعامل ما زال جاريا للبحث عن مصابين وإخلاء المحاصرين.

فيما قال أمين عام وزارة الصحة الأردنية رائد الشبول، الثلاثاء، إن الطواقم الطبية وصلت للميدان فى موقع انهيار المبنى السكنى بمنطقة جبل اللويبدة.

وأضاف الشبول، أن جميع الطواقم الطبية مستعدة لأي تدخل طبي للمصابين، مبينا أنه جرى إخراج 6 مصابين حتى الساعة 5:50 مساء الثلاثاء وجرى نقلهم للمستشفى.

وأكد أن مستشفى الأمير حمزة ومستشفى البشير مستعدان لاستقبال الحالات، وأن سيارات الإسعاف متواجدة في المكان ومجهزة بالأجهزة اللازمة.