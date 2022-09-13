الإمارات ‎تتقدم لإعادة الترشح لعضوية «الإيكاو» للسنوات 2022-2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 03:28 مساءً - تُشارك دولة الإمارات، مُمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، بوفد رفيع المستوى في أعمال الجمعية العمومية الـ 41 لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”.

وخلال مشاركتها في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية الـ 41 لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، ستقوم الإمارات بالتقدم لإعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة عن الفئة الثالثة للسنوات 2022 – 2025، وذلك خلال الانتخابات التي ستجري ضمن أعمال انعقاد الجمعية العمومية في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 07 أكتوبر 2022 في مدينة مونتريال بكندا، والتي سيشارك فيها وفود من الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 193 دولة، بالاضافةً إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة بالطيران المدني الدولي.

وتمتلك دولة الإمارات الكثير من العوامل التي تؤهلها للفوز مجدداً بمقعد مجلس المنظمة نظرا لمكانتها الرائدة في صناعة الطيران المدني إقليمياً ودولياً وتمتعها بعلاقات تعاون وثيقة مع المنظمة والدول الأعضاء.

يشار إلى أنه وفقاً للنظام الأساسي لمنظمة “الإيكاو” فإن الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددهم 193 تقوم باختيار 36 دولة فقط لتشكيل مجلس منظمة الطيران المدني الدولي والذي يعتبر الهيئة التشريعية للمنظمة.

وانضمت الإمارات إلى منظمة الطيران المدني الدولي عام 1972 وتمكنت من الانضمام لعضوية المجلس في العام 2007، والمحافظة على عضويتها للمرة الخامسة على التوالي في العام 2019، حيث ساهمت الدولة خلال تلك الفترة في دعم الجهود الرامية نحو تعزيز مستقبل قطاع الطيران ودعم المنظمة في تطبيق أهدافها الاستراتيجية.