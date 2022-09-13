وزير الخارجية السوري يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 03:28 مساءً - استقبل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة دمشق، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي.

وقالت مصادر إن الاجتماع المغلق الذي جمع المقداد بجراندي، اليوم الثلاثاء، تناول ملفّ المهجرين السوريين وسبل عودتهم إلى وطنهم، بما في ذلك التفاصيل الفنية لهذا الملف والخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتسهيل استقرارهم في مدنهم وقراهم.

وأوضحت المصادر أن اللقاء استعرض تأثير العقوبات الغربية الجائرة المفروضة على سوريا، والتداعيات الاقتصادية الخطيرة التي أثرت سلبا على قرار المهجرين السوريين بالعودة الطوعية، إلى جانب انعكاسها السلبي على قدرة الدولة السورية والمنظمات الإنسانية على تلبية المتطلبات الأساسية لعودتهم.

وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة التصريحات اللبنانية تجاه المهجرين السوريين على أراضي الدولة الجارة، وتأثير بقائهم على مجمل الحياة الاقتصادية في هذا البلد.