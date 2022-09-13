رئيس الحكومة اللبنانية يدعو للتعاون وعدم وضع العراقيل لتشكيل الحكومة الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى استمرار الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى التعاون وعدم وضع الشروط والعراقيل لتحقيق مكاسب سياسية لا يمكن القبول بها.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال حفل إطلاق خطة عمل السياسة الوطنية للشباب "2022 - 2024" لتنمية قدرات الشباب والشابات في لبنان وتمكينهم، وذلك بدعوة من وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

ودعا ميقاتي إلى تعاون الجميع لحل أزمة تشكيل الحكومة؛ بما يساعد في إرساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنب سجالات وصفها بالعقيمة التي لا فائدة منها، موضحا أن الدستور واضح في كل الملفات ولا مكان للاجتهاد في ظل وجود النص.

وقال ميقاتي "إن حكومته تواصل العمل بكل جد ومثابرة لمعالجة ما أمكن من مشكلات طارئة ومزمنة بالتوازي مع استكمال الخطوات الأساسية لخطة تعاف متكاملة بدأت بها مع صندوق النقد الدولي".. مضيفا "أن جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري ستبدأ غدا في مجلس النواب"، معتبرا أنها تمثل دعامة أساسية من دعائم النهوض والحل، معبرا عن أمله في أن تجري مناقشتها بروح التعاون الإيجابي بين الجميع بعيدا عن الانتقاد السلبي أو المزايدات، مشيرا إلى أن الحكومة لا تملك ترف الوقت أو السجال في ظل هذا الكم الهائل من المشكلات.

ولفت إلى أن التحدي الأساسي أمام الحكومة يتمثل بوقف نزيف الهجرة الذي يستنزف الشباب والشابات وإعادة الثقة أولا بالوطن وقدراته ثم بمعالجة عوامل الانهيار التي أوقفت بشكل كبير الدورة الاقتصادية في البلد، مشددا على ضرورة تشجيع الشباب على البقاء في لبنان مهما بلغت التحديات، داعيا لتعاون الجميع لتجاوز الصعوبات ووضع لبنان مجددا على طريق التعافي الاقتصادي والمالي.