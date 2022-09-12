ارتفاع الذهب 1% مع انخفاض الدولار
قفزت أسعار الذهب 1% يوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوى لها في أسبوعين مع انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية للبحث عن دلائل حول توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) صوب رفع أسعار الفائدة.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1726.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:38 بتوقيت غرينتش، بعدما صعد لأعلى مستوى له منذ 30 أغسطس عند 1733.69 دولار للأوقية.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1741.20 دولار للأوقية، بحسب "رويترز".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4% إلى 19.53 دولار للأوقية، مسجلة أعلى زيادة لها في أكثر من ثلاثة أسابيع. وقفز البلاتين 1.6% إلى 895.13 دولار كما صعد البلاديوم 2.3% إلى 2222.87 دولار.
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