مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاًانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 1ر8 نقاط بنسبة 18ر0 في المائة اليوم الاثنين، مُغلقاً عند مستوى 63ر4511 نقطةً، مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت 71ر4519 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونًا و813 ألفًا و408 ريالات عُمانية، منخفضةً بنسبة 7ر41 في المائة مقارنةً بآخر جلسة تداول البالغة ثلاثة ملايين و112 ألفًا و45 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة اليوم، أن القيمة السوقية انخفضت 102ر0 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 27ر23 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 159 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 78ر8 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 73 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 02ر4 في المائة، وارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 86 ألف ريال عُماني وبنسبة 76ر4 في المائة.