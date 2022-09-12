الرئيس العراقي: ملف المياه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 09:28 مساءً - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، أن ملف المياه يمثل أولوية قصوى للعراق، وأنه جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية الحادة تعصف بالبلاد والمنطقة والعالم.

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس برهم شدد، خلال لقائه بوزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، على ضرورة مواصلة الخطط الاستراتيجية الموضوعة في هذا الصدد والشروع في مبادرة إنعاش بلاد الرافدين، وأن يكون التصدي لتغيرات المناخ أولوية وطنية.

كما أكد أهمية تنظيم العلاقات المائية عبر الحوار مع دول الجوار وفق مبادئ حسن الجوار ومراعاة مصالح الجميع دون الإضرار بالعراق، لافتا إلى أن تأمين المياه وحماية نهري دجلة والفرات ومواجهة المخاطر المائية المُحدقة بالبلاد هي مسؤولية جماعية تُشارك فيها كل مؤسسات الدولة والفعاليات الاجتماعية، ولا تقتصر فقط على وزارة الموارد المائية.

ومن جهته، قدم وزير الموارد المائية شرحا حول سير عمل الوزارة والخطط المُقرة في مواجهة التحديات المائية للبلاد.