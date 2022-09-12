أسعار الغاز في أوروبا دون الـ2000 دولار

أسعار الغاز في أوروبا دون الـ2000 دولارسجلت أسعار الغاز في أوروبا لأول مرة منذ تسعة أغسطس انخفاضا إلى أقل من 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، حيث خسرت أكثر من 8%.

وبحسب بيانات بورصة لندن "ICE"، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، اقتتح التداول في الساعات الأولى من صباح اليوم عند 2086.6 دولار لكل ألف متر مكعب (-3%). دولار، لتسارع في الانخفاض عند الساعة 13.35 بتوقيت موسكو، إلى 1972.2 دولار (-8.4%). ديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2.152 دولار لكل ألف متر مكعب.حسب وكالة سبوتنيك

في أوائل مارس/ آذار، سجلت أسعار الغاز في أوروبا أعلى مستوياتها التاريخية لأربعة أيام متتالية، بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية. تم الوصول إلى الرقم القياسي لسعر 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في 7 مارس.

لا تزال أسعار الغاز تتعرض لضغوط بسبب حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات من روسيا. كان الارتفاع الهائل الأخير في نهاية أغسطس مرتبطًا بإعلان شركة غازبروم عن تعليق خط أنابيب الغاز نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة. قفزت الأسعار فوق 3500 دولار لكل ألف متر مكعب وتحدثت السجلات التاريخية لسعر التسوية عدة مرات.