عقد الاجتماع 13 لفريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك بالدول العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 04:25 مساءً - ​في ضوء الاهتمام العالمي بموضوعات حماية المستهلك، تم إنشاء فريق عمل حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقد انجز الفريق العديد من المهام، وفي إطار استمرارية أعماله، سيتم عقد الاجتماع (13) للفريق يومي 13-14 سبتمبر 2022، والذي ستتم فيه مناقشة ومتابعة تنفيذ خطة عمل الفريق للمرحلة المقبلة، وعرض لتجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك بغية استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب، وكذلك استكمال مناقشة مشروع بروتوكول التعاون الفني في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية والذي أعدته الأمانة العامة، وكذلك متابعة إجراءات إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية، وإجراءات إعداد الدليل الموحد لقوانين وتشريعات حماية المستهلك بالدول العربية، ومناقشة مقترح احتفالية عربية لحماية المستهلك، وأخيرا سيتم مناقشة الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك الذي يهدف لوضع إطار قانوني تسترشد به الدول العربية التي ليس بها قانون لحماية المستهلك وتعتزم صياغة وإعداد قوانين لها.