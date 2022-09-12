الرئيس الجزائري يرسل دعوة لأمير الكويت لحضور القمة العربية بنوفمبر القادم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 02:30 مساءً - تسلّم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، الدعوة الموجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.

وسلّم الدعوة وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد عرقاب، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الكويتي الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس.