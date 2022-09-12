رئيس الوزراء الفلسطيني: تصعيد الاحتلال انفجار كبير تغذيه إسرائيل بمختلف أحزابها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن التصعيد الإسرائيلي الميداني والقتل المبرمج واقتحامات الأقصى والاستيطان وصفة لانفجار كبير تغذيه إسرائيل بمختلف أحزابها كدعاية انتخابية.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، أن الاختباء وراء غياب الأفق السياسي، وانشغال العالم في أوكرانيا، والتوجه نحو الانتخابات في إسرائيل، لا يمكن أن تكون غطاء لجرائم الاحتلال، وعلى العالم أن يفيق وينظر إلى ما تقوم به إسرائيل تجاه شعبنا المظلوم المحتل، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني صامد، ولن يخضع، ولن يستسلم حتى دحر الاحتلال.

ولمناسبة الذكرى الـ29 لاتفاق أوسلو، قال رئيس الوزراء إن إسرائيل لم تبق شيئا يذكر من الاتفاق، وألغت معظم بنوده، وضربت بها عرض الحائط، وألغت الشق السياسي والاقتصادي، والجغرافي، وامتنعت عن التفاوض على قضايا الحل النهائي، واستمرت بإجراءاتها الأحادية، وعنوان ذلك الاستيطان، واستمرت في اقتطاعاتها المالية بما هو مخالف للاتفاق، وأوقفت الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى التي كان من المفترض أن تضم كريم يونس وإخوة آخرين، والأسرى المرضى، بما هو مخالف للاتفاق.

وأكد أن إسرائيل خرقت معظم بنود الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين، ما يدعو ا إلى التوقف كثيرا عنده ومراجعة ذلك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إسرائيل تدعي أمام العالم أنها تريد تعزيز مكانة السلطة، إلا أن ما تقوم به إسرائيل هو عمل مستمر لتدمير السلطة، والمس بمؤسساتها.

وقال: “لا نريد تعزيزاتكم، نريد حقوقنا الوطنية، نريد لهذا الاحتلال أن ينتهي، نريد للشرعية الدولية أن تسود، وللقانون الدولي أن يكون الحكم”.

وشدد على ضرورة إنهاء الحصار على قطاع غزة، كذلك وجوب توقف العدوان على القدس، وتوقف العدوان في الأراضي الفلسطينية كافة.

وتابع: أسرى مرضى يصارعون الموت، ومنهم ناصر أبو حميد، وأمهات ينتظرن ليرين فلذات أكبادهن، جثامين شهداء في ثلاجات المستشفيات، وثلاجات السجون.

وقال: “أن يسجن جثمان لم يحصل هذا في عهد أبشع الاستعمارات في التاريخ، ولكن يحصل في إسرائيل، أن يقتل الناس بدم بارد يحصل في إسرائيل، وسياسة اضرب لتقتل تحصل في إسرائيل، هذه الإجراءات الإسرائيلية تتحمل إسرائيل مسؤوليتها بالكامل”.