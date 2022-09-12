ولي عهد دبي يطلق خطة إسكانية لتوفير 15.800 مسكن للمواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 11:30 صباحاً - أطلق ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خطة إسكانية متكاملة لتوفير 15.800 مسكن للمواطنين في دبي خلال الأربع سنوات القادمة، والعمل على وضع تصورات متكاملة خلال الأشهر المقبلة لرفع جودة الحياة في كافة الأحياء السكنية للمواطنين وذلك ضمن لجنة شؤون المواطنين والتنمية برئاسته، وذلك بتوجيهات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد ولي عهد دبي أن ملف الإسكان يمثل أولوية ضمن نهج الشيخ محمد بن راشد، متابعا: “ملف إسكان المواطنين يشرف عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأتابعه بنفسي مع أخي الشيخ مكتوم”.

وأضاف: “لن يكون الهدف توفير مسكن فقط للمواطنين، بل أحياء متكاملة وجودة حياة ومنظومة اجتماعية تضمن الاستقرار لكافة الأسر”، متابعا: “سنطلق خلال الأشهر المقبلة مجموعة من المشاريع المجتمعية ضمن لجنة شؤون المواطنين والتنمية لضمان جودة حياة عالية لكافة فئات المجتمع”.

جاء ذلك خلال زيارة لولي عهد دبي التفقدية لعدد من المشاريع الإسكانية في كل من منطقة الورقاء الرابعة والخوانيج الثانية، والتي يجري العمل بهما لتنفيذ مشاريع إسكانية للمواطنين بقيمة 1.7 مليار درهم، كما اطلع على الرؤية الجديدة لمؤسسة “محمد بن راشد للإسكان” والتي تقوم على تنويع الخيارات السكنية للمواطنين وتسريع تلبية كافة الطلبات الإسكانية للعشرين عاماً المقبلة.

وتركز الخطة الإسكانية المتكاملة والتي سيتم متابعتها من خلال لجنة شؤون المواطنين والتنمية على تقديم خدمات إسكانية استباقية تنسجم مع رؤية القيادة، والتركيز على توفير 15,800 مسكن للمواطنين في دبي حتى عام 2026، فيما وضعت الخطة تلبية هدف برنامج الإسكان المعتمد في دبي والذي يتضمن تنفيذ 4000 وحدة سكنية بخيارات مختلفة حتى عام 2026.