رويترز: مصرف لبنان المركزي يتوقف تماما عن توفير الدولار لواردات البنزين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 11:30 صباحاً - قال متحدث باسم مصرف لبنان المركزي لرويترز إن المصرف توقف تماما عن توفير الدولار لواردات البنزين، في خطوة أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير يوم الاثنين.

وكان مصرف لبنان قال العام الماضي إنه سيتوقف عن توفير الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة بسبب تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، لكنه واصل القيام بذلك بسعر أقل من أسعار السوق في منصته للصرافة (صيرفة).

وخفض المصرف تدريجيا حجم الدولارات التي يوفرها عبر صيرفة خلال الأسابيع الماضية.