الجامعة العربية تشارك في المؤتمر الوزاري ”تعزيز دور المرأة في مجتمعات النزاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 04:33 مساءً - عقدت جامعة الدول العربية بالشراكة والتعاون مع الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الدول العربية، المؤتمر الوزاري حول " تعزيز دور المرأة في مجتمعات النزاع وما بعد النزاع: أصوات محلية من المنطقة العربية". والذي عقد بتاريخ 10 سبتمبر 2022 بإمارة أبو ظبي .​

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار الجهود المبذولة من قـِبَل جامعة الدول العربية بشأن دعم وتمكين المرأة العربية وخاصة في مجال المرأة والسلام والأمن في ظل ما تعانيه المنطقة العربية من أزمات متفاقمة أثرت على أوضاع النساء والفتيات، خاصة في الأماكن المتأثرة بالنزاع وغير المستقرة بالمنطقة، وينعقد كذلك تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الإقليمي الوزاري الأول حول المرأة والسلام والأمن والذي نظمته الأمانة العامة في 2019.

وصرحت معالي السفيرة د.هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن المؤتمر يعقد برعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات". وبمشاركة متميزة من صاحبات وأصحاب السمو الشيخات، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات وسعادة نوره السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات. هذا ويشارك أيضاً بالمؤتمر سعادة السفير حسام زكي – الأمين العام المساعد- رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية في الجلسة الأولى للمؤتمر والتي تناقش ضمان المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة في جميع الجهود المبذولة لحل النزاعات وفي جميع مراحل صنع السلام وعمليات بناء السلام، بما في ذلك التفاوض بشأن اتفاقيات السلام وكذلك أهم التحديات التي تواجه النساء في مجال المرأة والسلام والأمن. وفي هذا الصدد، قد صرحت السيدة السفيرة هيفاء أبو غزالة بأن " الأمانة العامة قد تقدمت بمقترح لمجلس الأمن بشأن العمل على إطلاق قرار جديد لمجلس الأمن حول المرأة والوساطة الدولية وتعيين مبعوث خاص للمرأة والأمن والسلام".

هذا ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عدد من القضايا الهامة في مجال المرأة والسلام والأمن إقليمياً منها أنشطة الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، وخطط العمل الوطنية لتنفيذ القرار 1325 وإشراك النساء في عمليات التعافي وإعادة الإعمار.

كما شارك في المؤتمر معالي الوزيرات والوزراء المعنيين بشؤون المرأة في المنطقة العربية، ووفود رفيعة المستوى و الهيئات الإقليمية والدولية المعنية، ولفيف من الخبراء والأكاديميين والشخصيات الفاعلة في مجال المرأة والسلام والأمن.