نائب رئيس دولة الإمارات: إيرادات السياحة تتجاوز 19 مليار درهم في النصف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - قال نائب رئيس دولة الإمارات يوم الأحد في تغريدة إن إيرادات قطاع السياحة في الإمارات تجاوزت 19 مليار درهم (5.17 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2022.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء أن إجمالي عدد نزلاء الفنادق بلغ 12 مليون نزيل بنسبة نمو 42 بالمئة، متوقعا “انتعاشه سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم”.

وأكد محمد بن راشد أن التجارة الخارجية للشهور الستة الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم مقارنة ب840 مليار درهم قبل الجائحة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال العام 2022.