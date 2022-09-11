مجلس التعاون الخليجي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع الهند

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 09:28 صباحاً - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - الهندية، بما يخدم المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال لقاء الحجرف مع وزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، وتم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند، كما تم مناقشة أوجه العلاقات الخليجية - الهندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها.

وعقب اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة وجمهورية الهند، فيما تم أيضاً استعراض مستجدات مجموعة العمل المشتركة لمفاوضات التجارة الحرة، وأهمية استكمال أعمال الفريق المشترك المعني بدراسة جميع الجوانب الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون والهند؛ تمهيداً لاستكمال ملف مفاوضات التجارة الحرة لخدمة المصالح المشتركة الخليجية - الهندية.