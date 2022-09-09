الذهب يصعد مع ضعف الدولار
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مدعوما بانخفاض في الدولار، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ضئيلة، رغم استمرار المخاوف حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مسار الرفع الشديد لأسعار الفائدة والذي أثر على المعنويات.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1719.19 دولار للأونصة، وفقا لـ"رويترز".
وخلال الأسبوع، ارتفعت الأسعار 0.5%، بعد ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1729.70 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.7 بالمئة، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع واحد، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.11% إلى 18.7763 دولار للأونصة، وزادت بنسبة 4% خلال الأسبوع.
وصعد البلاتين 0.2% إلى 881.16 دولار، ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو.
أما البلاديوم فقد تراجع 1.2% إلى 2112.78 دولار، لكنه يتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع.
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