الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك بريطانيا فى وفاة إليزابيث الثانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 سبتمبر 2022 10:28 صباحاً - بعث الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فجر الجمعة، برقيتي عزاء ومواساة لتشارلز الثالث ملك بريطانيا وإيرلندا الشمالية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الملك سلمان: "علمنا بأسى بالغ نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية، لقد كانت نموذجاً للقيادة سيخلده التاريخ، ونستذكر بكل تقدير جهود الفقيدة في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، وكذلك المكانة الدولية الرفيعة التي حظيت بها طوال العقود التي تولت فيها عرش بلدكم".

وقال الأمير محمد بن سلمان في برقيته: "أحزنني نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي أفنت حياتها في خدمة وطنها، لقد كانت مثالاً يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام، ويستذكر العالم اليوم الأثر العظيم والأعمال الجليلة التي قدمتها طوال مسيرتها".