اليورو يقبع عند الأدنى فى 20 عاماً

اليورو يقبع عند الأدنى فى 20 عاماًحام اليورو اليوم الخميس، قرب أدنى مستوياته منذ 20 عاماً الذي سجله قبل يومين إذ يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص السياسة النقدية.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" جرى تداول اليورو منخفضاً 0.3 في المائة عند 0.99795 دولار بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، ليتماسك فوق أدنى مستوى منذ أواخر عام 2002 عند 0.9864 دولار إذ تُبقي أزمة الطاقة في أوروبا العملة الموحدة تحت ضغط فيما يتعزز الدولار مع تكرار الفدرالي الأمريكي التزامه بخفض التضخم إلى المعدل المستهدف.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مما يجعل سعر الفائدة على الودائع أعلى من الصفر للمرة الأولى منذ عام 2012، ولكن لم يُستبعد خيار رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 في المائة إلى 109.82 نقطة، بعد أن سجل ذروة عند 110.79 يوم الأربعاء، وهو مستوى لم يشهده منذ يونيو 2002.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.4 في المائة إلى 1.1486 دولار، متجهاً من جديد نحو أدنى مستوى في 37 عاماً المسجل في اليوم السابق عند 1.1407 دولار، قبيل إعلان رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس عن خططها للتعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني اليوم الخميس، وجرى تداوله عند 143.77 للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في 24 عاماً عند 144.99 في الجلسة السابقة.

في غضون ذلك، انخفض الدولار الأسترالي 0.5 في المائة إلى 0.67345 دولار، وسجل في وقت سابق 0.6713 دولار.