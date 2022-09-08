العراق يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف زائرى الأربعينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 06:28 مساءً - أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق اليوم الخميس، عن إحباط مخططات إرهابية لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "العمليات الأمنية التي قمنا بها وخصوصاً الأخيرة فى شمال راوة، وكذلك في ديالي وجنوب غرب كركوك، كانت لها علاقة بزيارة أربعينية الأمام الحسين".

وأكد الخفاجي أن هذه العمليات الأخيرة أسفرت عن قتل واستهداف أعداد كبيرة من الإرهابيين بواسطة سلاح الجو، لافتاً إلى أن هؤلاء كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية سواء ضد زوار أربعينية الإمام الحسين أوضد القوات العراقية.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أن قيادات وفرق الجيش العراقى تستنفر جهودها استعداداً لزيارة أربعينية الإمام الحسين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية، أن قيادة عمليات ديالى استنفرت كافة إمكانياتها لتأمين الطرق الخاصة بالزائرين من منفذ المنذرية إلى الحدود الفاصلة لعمليات بغداد.