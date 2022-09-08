رئيس لبنان: اللبنانيون يختلفون فى السياسة لا على الوطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 06:28 مساءً - أكد رئيس لبنان العماد ميشال عون، أن اللبنانيين يختلفون فى السياسة لكنهم لا يختلفون على الوطن وعلى الجميع أن يدرك هذه الحقيقة. واعتبر عون أن لبنان يشكل بتكوينه صورة عن العالم، لافتا إلى أن هذا ما دعاه للمطالبة في الأمم المتحدة بإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار".، وفق بيان لرئاسة لبنان.

جاء ذلك خلال الاحتفال بمنح النائب السابق المحامي نعمة الله ابي نصر وسام الاستحقاق الوطني اللبناني المذهب تقديرا لعطائه ومسيرته الريادية في الحياة الوطنية اللبنانية.

وأضاف عون أن السياسة يختلف فيها الجميع، إلا أن أبناء الوطن يعودون ويجتمعون على الوطن.

من جانبه، استعرض رفيق شلالا تاريخ النائب السابق نعمة الله أبي نصر منذ ستينيات القرن الماضي مرورا بانتخابه نائبا عن كسروان عام 2000 لأربع دورات متتالية.