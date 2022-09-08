انخفاض مؤشر بورصة مسقط

انخفاض مؤشر بورصة مسقطأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" العماني اليوم الخميس، منخفضًا 4ر9 نقطة وبنسبة 21ر0 في المائة عند مستوى 78ر4512 نقطة، مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 19ر4522 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت 751 ألفًا و113 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 2ر54 في المائة، مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و638 ألفًا و526 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 034ر0 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 30ر23 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 107 آلاف ريال عُماني، مشكلةً ما نسبته 19ر14 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 33 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 37ر4 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 74 ألف ريال عُماني وبنسبة 81ر9 في المائة.