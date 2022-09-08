انفجار عبوة ناسفة خارج منزل وزير الأشغال اللبناني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - انفجرت قنبلة خارج منزل وزير لبناني يوم الخميس، في وادي البقاع الشرقي.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة في تصريف الأعمال علي حمية، في بيان، إن عبوة ناسفة ملفوفة بأسلاك كهربائية انفجرت في حديقته خارج منزله بقرية تارايا.

لم يذكر البيان أي إصابات أو مزيد من التفاصيل. بينما تقوم القوات الأمنية حاليا بالتحقيق في استهداف الوزير المدعوم من حزب الله.

وعادة ما تكون معدلات الجريمة أعلى في وادي البقاع الشرقي منها في أجزاء أخرى من لبنان.

تصاعدت معدلات الجريمة العنيفة في جميع أنحاء البلاد المنكوبة بالأزمة حيث لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية أغرقت ثلاثة أرباع سكانها في براثن الفقر.