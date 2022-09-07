أسعار الغاز في أوروبا تهبط بنسبة 13%انخفضت أسعار الغاز في أوروبا اليوم الأربعاء، بنسبة 13 في المائة لتبلغ مستوى أعلى بقليل من 2100 دولار لكل ألف مكعب حسب بيانات مؤشر " تي تي أف ".

وذكرت وكالة "نوفوستي" وفقا لمؤشر أكبر مركز أوروبي أن أسعار تداول الغاز اُفتتحت عند مستوى 2456.8 دولار لكل ألف متر مكعب بنسبة (+ 0.1%) وفي الساعة 17.57 بتوقيت موسكو، وصلت الأسعار مستوى 2128 دولارا مسجلة انخفاضا بنسبة (-13.7%) وسجلت الأسعار أقصى انخفاض عند مستويات 2111.4 دولار بنسبة (-14%) .

وفي أوائل مارس الماضي ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، مسجلة أعلى مستوياتها التاريخية لأربعة أيام متتالية.

ووصل أعلى سعر قياسي للغاز 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في 7 مارس.