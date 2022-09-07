مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاًانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 3ر22 نقطةً بنسبة 49ر0 في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 19ر4522 نقطةً، مقارنةً بآخر جلسة تداول البالغة 54ر4544 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونًا و638 ألفًا و526 ريالًا عُمانيًّا، منخفضةً بنسبة 3ر28 في المائة مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و284 ألفًا و505 ريالات عُمانية.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 153ر0 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 31ر23 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 57 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 50ر3 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 401 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 46ر24 في المائة، وانخفض صافي الاستثمار غير العُماني 343 ألف ريال عُماني بنسبة 96ر20 في المائة.