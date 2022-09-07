الجزائر: رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب تحيي اليوم العربي للصحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 05:26 مساءً - شارك معالي وزير الصحة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد صباح اليوم الاثنين 05 سبتمبر 2022 بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالعاصمة على فعاليات الاحتفاء باليوم العربي للصحة تحت شعار " صحة الأم والطفل :من أجل الوصول الشامل والجيد " وذلك بحضور كل من وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي، وممثل المدير العام للدول العربية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالإضافة إلى ممثلي منظمات الأمم المتحدة بالجزائر، وعدد من الخبراء والفاعلين في القطاع الصحي بالجزائر.

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أبرز معالي الوزير حرص الجزائر والتزامها بتفعيل قرارات مجلس وزراء الصحة العرب من خلال الاحتفاء بهذا اليوم ولأول مرة منذ تأسيسه، عبر 58 ولاية، على مستوى كل المؤسسات الصحية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني، مؤكدا على أهمية العمل وبشكل منسق بين دول الأعضاء للنهوض بمجتمعاتنا العربية.

وأشار الى أن الاحتفاء باليوم العربي للصحة والذي جاء تجسيدا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب لجامعة الدول العربية الصادر عن دورته العادية 49، المنعقدة بالقاهرة، يوم 01 مارس 2018 "يكتسي أهمية بالغة، ما يستلزم تثمينه وتشجيعه لما سيوفر لنا لا محالة، من فرص لتعزيز التعاون ونقل المعارف والخبرات وتبادل أحسن الممارسات في مجال الصحة بين دول الأعضاء للاستجابة لانشغالات ومتطلبات مواطنينا".

وأعرب معالي الوزير عن أمله "من خلال هذا اليوم في تفعيل دور منظومتنا في المحافل الدولية من خلال توحيد الموقف العربي في مجال الصحة بما يتناسب مع الخصوصيات التي تتمتع بها دولنا"، مغتنما هذه الفرصة لتجديد اقتراح الجزائر الذي تم عرضه خلال الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ 24 مارس 2022، حول إنشاء منظمة عربية متخصصة في القضايا الصحية تحمل اسم منظمة الصحة العربية.

وأضاف في كلمته أن الجزائر إرتأت أن "تضع للاحتفال بهذا اليوم لهذه السنة شعار "صحة الأم والطفل: من أجل الوصول الشامل والجيد" لما تمثله هاتين الفئتين من أهمية في سلامة وترقية المجتمع. كما أنهما يشكلان غايتان من الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة " ضمان للجميع العيش بصحة جيدة وترقية الرفاهية للجميع وفي جميع الأعمار".