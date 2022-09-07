الخارجية الفلسطينية تدين جريمة إعدام شاب في مدينة طوباس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 09:28 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات جريمة إعدام الشهيد يونس تايه (21 عامًا) التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم إثر اقتحامها لمخيم الفارعة في محافظة طوباس وسط إطلاق كثيف للرصاص وترويع المدنيين.

واعتبرت الوزارة في تصريح صحفي، أن هذه الهجمة الشرسة حلقة في مسلسل التصعيد الإسرائيلي الدموي والممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني لتحقيق أهداف استعمارية توسعية وعنصرية بحتة، تتعلق بكسر إرادة الصمود لدى الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وترى وزارة الخارجية أن حملة التصعيد الإسرائيلية بما فيها الإعدامات الميدانية وهدم المنازل والاعتقالات العشوائية وسرقة المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستيطان، وتعميق عمليات تهويد القدس ومقدساتها والتي كان آخرها خطة استيطانية لبناء 900 وحدة استيطانية لتطوير مستوطنة “رمات شلومو” على حساب أراضي قرى شمال القدس، تمثل جميعها ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تقوم على عدم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة.

وعبرت الوزارة عن أسفها لمواقف بعض الدول التي تتجاوب مع هذه الروايات والمواقف الإسرائيلية التي توفر المزيد من أبواب الهروب لدولة الاحتلال من استحقاقات السلام والحل العادل للصراع.

وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن حملة التصعيد الراهنة في الأوضاع والتي تهدد بتفجير ساحة الصراع وإغراقها في دوامة من العنف، وتدق ناقوس الخطر الشديد أمام المجتمع الدولي بشأن ما يترتب على ذلك من مخاطر على فرص تطبيق حل الدولتين وعلى أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.