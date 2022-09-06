ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، ما أدى لاستقرار ملموس عزز ثقة المستثمرين لشراء المعدن الذي يُعد ملاذًا آمنًا في ظل التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا.

وبحسب وكالة "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1718.30 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 1729.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 في المائة لكنه لم يكن بعيدًا عن أعلى مستوياته في 20 عامًا والذي بلغه في الجلسة السابقة.

فيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 18.36 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 في المائة عند 851.25 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.6 في المائة إلى 2065.96 دولار.