العراق: اعتقال 3 إرهابيين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 05:27 مساءً - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الثلاثاء، أن "قوات الاستخبارات العسكرية في قواطع العمليات مستمرة بملاحقة ما تبقى من بقايا تنظيم داعش الإرهابي، وبعمليات منفصلة تمكنت القوات من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين أحدهم في قرى طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، والاثنين الآخرين في محافظة الأنبار".

وأشارت إلى أنهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب من القانون العراقي، لافتة إلى أنه تم تسليمهم إلى جهة الطلب أصوليًا بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.