الخارجية الفلسطينية تدين الاقتحام الوحشي لمدينة جنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 11:27 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الاقتحام الدموي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، لمدينة جنين، وضواحيها، ومخيمها، والذي أسفر عن استشهاد الشاب محمد سباعنة (29 عاما)، وإصابة 16 آخرين بالرصاص الحي أحدهم بحالة خطيرة، عدا عن ترويع وترهيب المواطنين الآمنين العزل في منازلهم، بمن فيهم النساء، والأطفال، وكبار السن والمرضى.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، اقتحام جنين بهذه الوحشية حلقة جديدة من مسلسل التصعيد الإسرائيلي الممنهج والمتعمد، لتكريس المدخل الأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية، بعيدا عن السياسة، أو أية مقولات تتعلق بالسلام، والحلول السياسية للصراع.

وقالت الخارجية “إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج، وستتابع هذه الجريمة مع الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، والمحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه”.

وأدانت الخارجية، التصريحات والمواقف التي أدلى بها رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي ضد الجانب الفلسطيني، واعتبرتها استعمارية عنصرية.

ومحاولة لتحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الخطير في الأوضاع الذي ترتكبه دولة الاحتلال، ومحاولة أخرى للتغطية على حقيقة التمرد الإسرائيلي، والانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة واستباحة الاحتلال الكاملة للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتصرف بعنجهية استعمارية وكأن الاتفاقيات لم تكن موجود في يوم ما.

وأضافت “دولة الاحتلال تقوم بارتكاب الانتهاكات والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني، وتعمل أذرعه المختلفة على إضعاف الجانب الفلسطيني، وضرب مقومات بقائه، ومصداقيته لدى الشارع الفلسطيني، ليطل علينا كوخافي بمثل هذه التصريحات المسمومة وكأن دولته تلتزم بالاتفاقيات الموقعة”.

وشددت على أن دولة الاحتلال تعمل على تدمير ممنهج لفرصة تحقيق السلام.