أبو الغيط يلتقى الرئيس الفلسطيني.. ويؤكد: إنهاء الاحتلال مفتاح الاستقرار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 09:28 مساءً - استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، بمقر إقامة الرئيس الفلسطيني بالقاهرة، حيث يقوم بزيارة إلى مصر.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام للجامعة بأن أبو الغيط استمع باهتمام لرؤية الرئيس أبومازن للأوضاع الفلسطينية في اللحظة الراهنة، وفي ضوء الجمود الذي يعتري المسار السياسي، وإمعان الاحتلال الإسرائيلي في الإجراءات القمعية والتوسع الاستيطاني وحصار الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده ان الجمود في المسار السياسي ينذر بأسوأ العواقب، وأن ايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، يعد مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط.