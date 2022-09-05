أبو الغيط يستقبل وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد عبد الله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة حيث تناول اللقاء آخر مستجدات العمل العربي المشترك قبيل الدورة 158 لاجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والمُقرر أن تعقد غداً بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الوزير اللبناني وضع أبو الغيط في صورة الأوضاع في بلاده، وبخاصة في ضوء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها جراء تراجع سعر العملة. كما ناقش الجانبان المسارات المحتملة لتعزيز استقرار لبنان بالنظر للاستحقاقات السياسية الوشيكة.

ونقل رشدي عن الأمين العام تأكيده خلال المقابلة على دعم الجامعة العربية للبنان، باعتبار أن استقرارها يُمثل ركناً مهماً في استقرار المشرق العربي